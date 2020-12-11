Локдаун в Киеве: как будут учиться школьники [ Редактировать ]
Источник: КГГА
После зимних каникул школьники Киева возобновят обучение в дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Во время онлайн-брифинга мэр Киева Виталий Кличко заявил, что во время локдауна школьники будут учиться дистанционно.
Все школы Киева с 25 декабря должны пойти на зимние каникулы, которые продлятся до 11 января. После этого школы начнут обучение в дистанционном режиме. Департамент образования КГГА уже разработал план обучения. Также мы продолжим транслировать онлайн-уроки на телеканале "Киев". Насколько я знаю, такие же уроки будут подготовлены и на общегосударственном уровне.
Заведения профессионально-технического образования уйдут на каникулы позже, отдых у учащихся продлится с 31 декабря по 15 января. Второй семестр у них начнется в дистанционном формате - с 18 до 24 января.
В случае продления локдауна, если правительство примет такое решение, мы будем вынуждены продлить и дистанционное обучение в школах и учреждениях профессионально-технического образования. Что касается детских садов - они будут работать в обычном режиме.
"Подробности" написали подробный материал о том, какими будут запреты и ограничения во время "праздничного" локдауна.
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