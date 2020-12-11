Перший карантин, який держава запровадила навесні для зменшення поширення коронавірусу і підготовки медичної системи, фактично "з'їв подушку безпеки" у бізнесу та населення. Про це у п'ятницю ввечері під час соціально-політичного ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" на телеканалі "Інтер" заявила народний депутат від партії"Слуга народу" Олена Шуляк.

За її словами українські економісти наприкінці листопада зробили дослідження щодо того, як на українську економіку, на ВВП нашої країни вплинув як перший карантин, так і потенційний другий.

Мене особливо вразила одна цифра. Ми навесні, не розуміючи взагалі що таке коронавірус, як його лікувати, і з тою медичною системою, яка була у нас, ми би втратили більше 10 тисяч громадян. З іншого боку давайте визнаємо чесно, що той карантин (березень-квітень-травень) він практично "виїв" усю подушку безпеки українського бізнесу, українського населення, українського бюджету. І, фактично, за другий квартал у нас було значне падіння ВВП - більше ніж 9%.

Політик заявила, що "вже в наступні 3-му, 4-му кварталі економіка України відроджувалась, але саме тоді величезна кількість людей, українців, перейшли в такий статус, коли вони начебто мали роботу - на папері, у трудових книжках, - але на роботу вони не ходили". "Коли на роботу вони не ходили, то звичайна ніяка заробітна плата їм не нараховувалась. За підрахунками економістів, кількість такого населення в Україні - більше двох мільйонів", - додала Олена Шуляк.

І зараз, коли ми говоримо про запровадження нового карантину з початку наступного року, ми до цього карантину можемо вже підготуватися, а держава - надати відповідну допомогу. Звичайно на 100% підготуватися неможливо, ми і так не встигаємо за оновленнями міжнародних протоколів. Але на сьогодні держава найбільш ураженим верствам населення, - це і малий бізнес, і мікробізнес, і люди, які не мають роботу - на сьогодні вона може виплатиити по 8000 грн.

Олена Шуляк також порівняла: "В Україні мінімальна заробітна плата - 5000 грн. У сусідній Польщі - 550 євро". "Водночас наші сусіди виплачують своїм постраждалим від коронакризи по 500 євро. Загалом Україна спрямовує своїми постраждалим громадянам 14 млрд грн.", - додала політик.