Поединок начнется примерно в 23:30 по киевскому времени, его будут транслировать Sky Sports и DAZN Источник: Reuters

Чемпион мира, британский супертяжеловес Энтони Джошуа в ночь на воскресенье, 13 декабря, встретится на ринге с болгарским боксером Кубратом Пулевым. Поединок состоится в Лондоне на стадионе Wembley.

Бой Джошуа-Пулев должен был состояться 20 июня, однако из-за пандемии коронавируса несколько раз переносился.

Напомним, что 31-летний Энтони Джошуа владеет чемпионскими титулами в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO). За свою профессиональную карьеру он провел 24 боя, из которых в 23 одержал победу (21 - нокаутом), 1 проиграл (в 2019-м - мексиканцу Энди Руису).

Для Джошуа бой с Кубратом Пулевым станет первым поединком после годичного перерыва. В последний раз Джошуа выходил на ринг в декабре прошлого года. Тогда в матче-реванше он победил американца Энди Руиса и вернул себе чемпионские пояса.

31-летнего Кубрата Пулева по прозвищу "Кобра" тяжело назвать суперзвездой профессионального бокса, но при 29 поединках он имеет всего одно поражение. В 2014 году его побелил украинец Владимир Кличко.

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В случае победы Джошуа, его следующим соперником, скорее всего, станет действующий обладатель чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри. Один из них получит звание абсолютного чемпиона и соберет пояса по всем четырем версиям.

Букмекеры в предстоящем поединке отдают предпочтение британцу. William Hill ставки на победу Джошуа принимает с коэффициентом 1,12, на ничью - 29,00, на выигрыш Пулева - 7,00.

Поединок Джошуа - Пулев начнется примерно в 23:30 по киевскому времени. В прямой трансляции его покажут две стриминговые платформы - Sky Sports и DAZN. В украинском эфире бой показывать не будет.

Напомним, что Энтони Джошуа попросил Всемирную боксерскую организацию (WBO) отсрочить бой с обязательным претендентом на титул Александром Усиком. Вначале британец намерен сойтись в ринге с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.