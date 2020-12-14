У Польщі протестом вимагали компенсацій за період карантину [ Редактировать ]
Антиурядові протести сколихнули Варшаву. На вулиці польської столиці вийшли тисячі людей. Учасники мітингу намагалися пройти маршем до оселі Ярослава Качинського - лідера керівної партії. Утім, дорогу перекрила поліція.
Організатори протесту - рух "Страйк жінок", який раніше влаштовував масові акції проти заборони абортів у країні. До демонстрації долучилися також підприємці та фермери. Вони вимагали від влади компенсацій за період карантину.
Мітинг приурочили до 39 річниці початку репресій з боку комуністичного режиму в Польщі. Нинішню політику уряду протестувальники теж вважають - диктатурою.
Павел Баранскі, пенсіонер:
Тоді, 40 років тому, комуністи намагалися нас залякати. І їм це вдалося, але 10 років потому режим зазнав краху. Сьогодні ж історія повторюється. Влада - в руках таких самих тиранів.
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