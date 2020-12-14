Антиурядові протести сколихнули Варшаву. На вулиці польської столиці вийшли тисячі людей. Учасники мітингу намагалися пройти маршем до оселі Ярослава Качинського - лідера керівної партії. Утім, дорогу перекрила поліція.

Організатори протесту - рух "Страйк жінок", який раніше влаштовував масові акції проти заборони абортів у країні. До демонстрації долучилися також підприємці та фермери. Вони вимагали від влади компенсацій за період карантину.

Мітинг приурочили до 39 річниці початку репресій з боку комуністичного режиму в Польщі. Нинішню політику уряду протестувальники теж вважають - диктатурою.

Павел Баранскі, пенсіонер: