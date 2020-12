Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что пока не планирует прививаться от коронавируса, поскольку он переболел COVID-19 в октябре.

Об этом глава государства написал на своей странице в Twitter.

Трамп отметил, что сам пока не будет проходить вакцинацию, но "с нетерпением ждет" возможности привиться в подходящий момент.

"Люди, работающие в Белом доме, должны получить вакцину несколько позже в рамках программы (вакцинации, - ред.), если в этом нет особой необходимости. Я попросил внести эту корректировку", - подчеркнул он.

People working in the White House should receive the vaccine somewhat later in the program, unless specifically necessary. I have asked that this adjustment be made. I am not scheduled to take the vaccine, but look forward to doing so at the appropriate time. Thank you!