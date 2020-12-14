До Канади доправили першу партію вакцини під коронавірусу [ Редактировать ]
Масова вакцинація проти COVID-19 відсьогодні розпочнеться у США. Препарат компаній "Пфайзер" і "Біонтек" почали доправляти у медцентри. Спершу щеплення проведуть трьом мільйонам людей.
Перша партія сироватки прибула й до Канади. А в Італії жителів вакцинуватимуть у вуличних павільйонах, які мають форму первоцвіту. Їх зараз монтують. Автори ідеї зазначили - обрали квітку як символ відродження.
В Україні, за словами міністра охорони здоров'я, безкоштовну імунізацію планують розпочати навесні. Завдяки участі в глобальній програмі Covax - держава отримає близько 8 мільйонів доз препарату проти COVID-19.
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В Україні, за словами міністра охорони здоров'я, безкоштовну імунізацію планують розпочати навесні. Завдяки участі в глобальній програмі Covax - держава отримає близько 8 мільйонів доз препарату проти COVID-19.
Домовленості про це було досягнуто в Москві під час зустрічі голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука з директором Національного дослідницького центру імені Гамалії та генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій
Первая партия доз вакцины Pfizer-BioNTech от COVID-19 прибыла в Канаду
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