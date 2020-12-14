Кабмін планує розширити перелік карантинних обмежень в Україні [ Редактировать ]
Попри доволі оптимістичну статистику від МОЗ, Кабмін планує розширити карантинні обмеження. Уже з 19 грудня під заборону потрапили святкові концерти у школах.
У музеї, галереї та на виставки не пускатимуть більше однієї особи на 10 квадратних метрів. А у храмах на кожну людину має бути не менше ніж 5 квадратів.
Під табу потрапили бенкети, святкові та публічні заходи, а також майстер-класи в ресторанах і кафе. Працюватимуть вони лише з 7 до 23 години. Винятком стане хіба що новорічна ніч, коли закладам дозволять працювати до першої години ночі.
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