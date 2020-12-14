Попри доволі оптимістичну статистику від МОЗ, Кабмін планує розширити карантинні обмеження. Уже з 19 грудня під заборону потрапили святкові концерти у школах.

У музеї, галереї та на виставки не пускатимуть більше однієї особи на 10 квадратних метрів. А у храмах на кожну людину має бути не менше ніж 5 квадратів.

Під табу потрапили бенкети, святкові та публічні заходи, а також майстер-класи в ресторанах і кафе. Працюватимуть вони лише з 7 до 23 години. Винятком стане хіба що новорічна ніч, коли закладам дозволять працювати до першої години ночі.