Уряд напередодні почав приймати заявки від підприємців, які постраждали від карантину, на 8 тисяч гривень одноразової допомоги. Цей запит можна подати через систему "Дія". Хто може розраховувати на підтримку держави та чи легко її отримати?

Карантинні 8 тисяч допомоги бізнесу Президент пообіцяв ще наприкінці листопада.

Три простих кроки: подати електронну заявку через портал "Дія", зазначити дані та ввести номер рахунку - і гроші мають стати вашими за кілька днів. Але як виявилося, не все так просто.

Олексій Кущ, фінансовий аналітик:

Люди, которые разрабатывали - они наверняка в реальном секторе экономики практически не работали.

Отримати допомогу зможуть не всі, хто її потребує. Програма охоплює лише працівників із зарплатою до 30 тисяч гривень. Ті ж, хто відкрив свій бізнес менше ніж за три місяці до набуття законом чинності, або ті, чий вид діяльності не підпадає під перелік, визначений державою, - залишаться ні з чим. Розділ про допомогу на порталі "Дія" врешті запрацював та розставив усі крапки над "і"

Кафе, рестораны и прочее - не подпадают: килими, освітлювальні прилади, - то есть, нас здесь нет, к сожалению.

Олег - співвласник столичної кав'ярні. Через збій у мобільному додатку "Дія" не зміг знайти свій вид діяльності. Тож заяву на отримання допомоги подати не вдалося.

Олег Асташев, співвласник кав'ярні:

Наша сеть кафеен, как и все другие сети кафеен подобного бизнеса, оказались в ситуации средней - промежуточной. Что это означает на самом деле - нам не запретили работать, то есть нас не закрыли, по этому мы не подпадаем под категорию бизнеса, который нуждается и может претендовать на компенсацию.

Під час локдауну працівників цієї кав'ярні власники дотували зі своєї кишені. Схожа ситуація була і в інших сферах. Та чому хтось потрапив до переліку на компенсації, а хтось ні, - експерти пояснити не беруться.

Олексій Кущ, фінансовий аналітик:

Вообще не понятна вот эта сегментация, да? Почему? Потому что весь бизнес в стране живет в условиях кризиса. Во всех странах мира помощь бизнесу оказывается по методу открытого окна", - т.е. не по конкретным видам деятельности, а ты должен показать, что у тебя убытки.

Одноразову допомогу в розмірі 8 тисяч гривень мають отримати мільйон сімсот тисяч українців, - порахували в уряді. На це з бюджету виділили 12 мільярдів гривень.

До речі, після запуску реєстрації охочих отримати 8 тисяч гривень виявилось забагато. Настільки, що сервіс не витримав. У "Мінцифрі" закликали громадян не хвилюватися та спробувати знову, але пізніше. Подати заявку ФОПи та наймані працівники зможуть до 31 грудня включно.