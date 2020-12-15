Для политического урегулирования конфликта на востоке Украины необходим полноценный диалог с Донецком и Луганском, поиск компромисса и принятие широкого пакета политических инициатив. Очередное продление действия Закона об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей - только полумера, чтобы избежать срыва переговорного процесса. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

"Уже ясно, что нынешний состав парламента не готов работать над политическим урегулированием конфликта на востоке Украины. Блокируется даже обсуждение таких ключевых законов, как закон об амнистии, об особенностях выборов на Донбассе. Нет политической воли для имплементации в украинское законодательство договоренностей, достигнутых Нормандской четверкой год назад на встрече в Париже. Давление партии войны усиливается, и постоянно существуют риски срыва переговоров.

Если бы сегодня парламент не продлил действие Закона об особом порядке местного самоуправления на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей - мирный процесс вовсе мог зайти в тупик. Этого нельзя было допустить. Поэтому наша фракция поддержала это решение", - отметил политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что сегодняшнее решение является недостаточным для политического урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, для прекращения противостояния нужен прямой диалог с Донецком и Луганском, принятие законов, предусмотренных Минскими соглашениями. В том числе: об особом порядке местного самоуправления, амнистии, проведении местных выборов, внесение необходимых изменений в Конституцию Украины. Это политические цели, которые ставит перед собой "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Мы единственная политическая сила, которая последовательно выступает за диалог, примирение и объединение Украины. У нас есть Мирный план, разработанный на основе Минских соглашений. Он предусматривает прямой диалог в четырехугольнике Киев - Донецк - Луганск – Москва. Только прямой диалог, компромиссные политические решения позволят объединить страну, вернуть Донбасс в Украину и Украину - на Донбасс. С этой работой может справиться только ОП-ЗЖ", - резюмировал Юрий Бойко.