Нынешний губернатор Запорожской области от "Слуги народа" вместе с местными политическими партнерами снова не нашли достаточное количество голосов для назначения его председателем облсовета и пошли на срыв сессии Запорожского областного совета 15 декабря. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платоформы - За жизнь" Владимир Кальцев, комментируя ситуацию в сессионном зале.

"Ситуация уже превратилась в трагедию для Запорожской области. Сейчас необходимо принимать изменения в бюджет до конца года, потому что область находится в пятерке анти-лидеров по ковиду, а врачи не могут получать повышенную заработную плату, необходимо принимать бюджет на следующий год", - заявил парламентарий.

Оппозиционер отметил, что в день проведения сессии губернатор привел около 50 молодчиков спортивного вида, чтобы воздействовать на депутатов, не дать контролировать ход голосования и обеспечить себе победу.

"Проблемы жителей области не интересуют нынешнего председателя облгосадминистрации Боговина и его политических соратников. Их задача – разделить власть и избрать губернатора председателем облсовета. Для этого они готовы затягивать время, переносить сессию. Это верх цинизма и неуважения к людям. Избиратели должны дать этим деятелям свою оценку и понимать за кого они отдали свои голоса", - подчеркнул депутат.

11 декабря прошло первое заседание новоизбранного облсовета, на котором Боговин также не смог избраться главой облсовета.