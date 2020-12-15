Коррумпированный картель в Запорожской области в составе "любих друзів" Зеленского, местечковых криминальных кланов и подконтрольных олигархам Новинскому и Ахметову политиков пошли на открытые и циничные преступления.

Не найдя поддержки кандидатуре губернатора-неудачника Виталия Боговина в сессионном зале, политические махинаторы подделали результаты голосования.

Сорвав работу сессии и объявив о ее переносе, Боговин с частью депутатов закрылись в кабинете для совещаний и короновали «губернатора в законе» на пост председателя областного совета. Имея покровителей в высших эшелонах власти, они искренне уверены, что это преступление сойдет им с рук, а общество безропотно примет итоги этой несостоявшейся сессии.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает события в областном совете Запорожской области антидемократическим переворотом. Мы не признаем подложных решений, состряпанных на коленке частью депутатов в кабинете губернатора, и считаем сессию областного совета несостоявшейся. Обращаемся к руководству Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований с требованием расследовать факты попытки насильственного захвата власти, препятствования работе Запорожского областного совета и депутатов совета, что имеют квалификационные признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 109, 341, 351 УК Украины.

По поводу незаконных действий Виталия Боговина и его подручных мы будем обращаться в суд, и добиваться восстановления справедливости, честных выборов руководства облсовета и наказания для фальсификаторов.

Мы требуем от Президента Украины Владимира Зеленского, как гаранта государственного суверенитета, соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина, немедленно остановить антиконституционные и преступные действия своих подчинённых. В условиях, когда страна скатывается к полукриминальной анархии, молчание и бездействие главы государства является соучастием!