Договоренность лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе не связана со сбитым российским вертолетом Ми-24. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в коментарии ТАСС.

Пескова спросили, повлияла ли ситуация с российским вертолетом на достижение договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", - сказал он.

Ранее Азербайджан заявил, что случайно сбил российский вертолет.