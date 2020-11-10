Сбитый вертолет не повлиял на договоренности по Карабаху - Кремль [ Редактировать ]
Договоренность лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе не связана со сбитым российским вертолетом Ми-24. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в коментарии ТАСС.
Пескова спросили, повлияла ли ситуация с российским вертолетом на достижение договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.
"Работа над договоренностью началась задолго до инцидента", - сказал он.
Ранее Азербайджан заявил, что случайно сбил российский вертолет.
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