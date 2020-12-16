Санта-Клаус викрив наркодилерів у Перу [ Редактировать ]
Санта-Клаус та його напарник Ельф викрили нарко-бордель у столиці Перу - Лімі. Різдвяну спецоперацію під прикриттям днями провела місцева поліція.
Копи в маскарадних костюмах удерлися до помешкання підозрюваних. Вилучили наркотики та зброю. Затримали п'ятьох учасників угруповання, серед них і ватажка.
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