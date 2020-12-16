Внешняя политика на 2021 год: в МИД назвали приоритеты Украины [ Редактировать ]
В среду, 16 декабря, во время конференции "Дипломатия 2021: приоритеты власти, ожидания общества" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что одним из главных приоритетов работы Министерства иностранных дел в 2021 году будет запуск "Крымской платформы".
Помимо этого, в министерстве хотят повысить взаимодействие с украинцами за границей и более предметно начать работу на новых направлениях.
Среди приоритетов 2021 тема противодействия российской агрессии на всех фронтах, безусловно, будет. Это будет год запуска "Крымской платформы" - это будет новый элемент во всей архитектуре противодействия российской агрессии. Это будет год иностранных украинцев - мы будем очень серьезно работать над повышением эффективности взаимоотношений с украинцами за рубежом.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с расширением Россией перечня лиц, которые подпадают под персональные санкции, и в отношении которых российское правительство вводит "специальные экономические меры".
Ранее сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России из-за оккупации Крыма. Также мы писали о том, что Кулеба назвал 5 приоритетов Крымской платформы.
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