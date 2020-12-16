КСУ позбавив Президента повноважень впливати на роботу НАБУ [ Редактировать ]
Артем Ситник - законний директор НАБУ, а його відомство й далі повноцінно виконуватиме свої функції. Так міністр юстиції Денис Малюська прокоментував рішення Конституційного суду щодо НАБУ. Воно набуло чинності сьогодні. І, згідно з ним, президент більше не має права призначати чи звільняти голову бюро.
Але хто має повноваження це робити - Суд не вказав. Однак Малюська не вважає це критичним, бо, мовляв, зараз усе одно немає підстав ані звільняти Ситника, ані призначати когось замість нього.
Потреба в цьому виникне аж у 2022 році, коли спливе термін повноважень нинішнього директора. А наразі Мін'юст пропонує розглянути урядовий законопроєкт, який надає право звільняти керівника НАБУ - Верховній Раді.
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