Артем Ситник - законний директор НАБУ, а його відомство й далі повноцінно виконуватиме свої функції. Так міністр юстиції Денис Малюська прокоментував рішення Конституційного суду щодо НАБУ. Воно набуло чинності сьогодні. І, згідно з ним, президент більше не має права призначати чи звільняти голову бюро.

Але хто має повноваження це робити - Суд не вказав. Однак Малюська не вважає це критичним, бо, мовляв, зараз усе одно немає підстав ані звільняти Ситника, ані призначати когось замість нього.

Потреба в цьому виникне аж у 2022 році, коли спливе термін повноважень нинішнього директора. А наразі Мін'юст пропонує розглянути урядовий законопроєкт, який надає право звільняти керівника НАБУ - Верховній Раді.