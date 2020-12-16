В большинстве советов объединенных территориальных громад Запорожской области до конца недели пройдут внеочередные сессии, где будет дана оценка попыткам противозаконного захвата власти экс-губернатором Виталием Боговиным.

Об этом 16 декабря на пресс-конференции заявил заместитель председателя Запорожской региональной организации "Оппозиционной платформы - За жизнь", депутат облсовета Павел Матвиенко.

"Депутаты объединенных территориальных громад области не признают самопровозглашение Боговина на должность главы облсовет и требуют наведения порядка - от правоохранителей, от власти, от президента. Сегодня такая сессия состоялась в Приморске, где депутаты потребовали пресечь попытки захвата власти и обеспечить законный порядок избрания руководства областного совета", - заявил депутат.