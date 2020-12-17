Кабинет министров Украины на своем заседании 16 декабря усовершенствовал порядок предоставления субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Отныне возможность оформить субсидии получили семьи гастарбайтеров, которые трудятся за границей - в странах, с которыми у Украины нет договоров о социальном обеспечении. Облегчена процедура получения льгот и тех, кто получил жилье по наследству.

Появилась возможность получать субсидию домохозяйствам, в составе которых есть лица, которые официально работают за рубежом в странах, с которыми Украина не заключила договоров о социальном обеспечении, либо находятся за границей в период ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Предоставлено право на получение субсидии по ЖКХ на общих основаниях лицам, которые получили право собственности на жилье в течение 12 месяцев перед обращением за назначением субсидии, в частности, путем наследования.

Появилась возможность получать субсидию и лицам, не имеющим доходов, которые в соответствии с законодательством освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (в настоящее время жилищная субсидия им назначается только по решению комиссии).

"Ощадбанк" и получатели субсидий смогут официально контактировать с помощью мессенджеров.

Установлен порядок возврата излишне (ошибочно) выплаченных льгот и жилищных субсидий в денежной безналичной форме.

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Напомним, что доходы украинцев начали считать по-новому, поэтому часть получателей лишилась субсидий.

"Подробности" написали пошаговую инструкцию, чтобы правильно оформить субсидию. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.