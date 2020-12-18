Цифровой магазин Epic Games Store от студии, которая создала известный проект Fortnite, устроил настоящую новогоднюю акцию с щедрыми подарками.

Зарегистрированные участники Epic Games Store могут получить 15 игр абсолютно бесплатно в период с 17 по 31 декабря 2020 года.

Достаточно зарегистрироваться в Epic Games Store, и ежедневно заходить в раздел "Магазин", чтобы забирать по одной игре. Список проектов будет меняться на протяжении всей акции, главное, успеть забирать.

Первым участником акции стал градостроительный симулятор Cities Skylines. Активировать его себе на аккаунт можно будет до 21:00 вечера сегодняшнего дня. Более того, всем, кто забирает Cities Skylines, бесплатно получают купон на 300 грн для приобретения любой игры в Epic Games Store.

К примеру, благодаря купону Cyberpunk 2077 можно приобрести за 599 грн.

Список игры, которые можно получить с сегодняшнего дня в EGS:

Dying Light — 17 декабря

Resident Evil 7— 18 декабря

The Witcher 3: Wild Hunt — 19 декабря

Mass Effect: Andromeda — 20 декабря

Assassin's Creed: Origins — 21 декабря

Metal Gear Solid 5 — 22 декабря

The Evil Within 2 — 23 декабря

Far Cry 5 — 24 декабря

Fallout 4 — 25 декабря

Borderlands 3 — 26 декабря

Monster Hunter: World — 27 декабря

Dragon Age: Inquisition — 28 декабря

Horizon: Zero Dawn — 29 декабря

Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint — 30 декабря

Hitman 3 — 31 декабря

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Cyberpunk 2077 удалили из PlayStation Store из-за неудовлетворительного качества игры. Также на днях ребенок украл 445 тысяч гривен у родителей и потратил на игры.