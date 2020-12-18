Понад 40-50 тисяч: головні лікарі самі встановлюють розмір зарплат медиків [ Редактировать ]
В п'ятницю, 18 грудня, заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев розповів про те, як сьогодні фінансується медична сфера. Про це він заявив під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА".
Міністерство фінансів формує бюджет, виходячи з балансу державного бюджету. Видатки повинні відповідати доходам. Ні одна сфера за останні два роки не виросла так, як медицина.
"Фінансування з 2017 року змінилось. Немає зараз кошторисного утримання закладів. Чим більше лікарня надає послуг - тим більше вона отримує коштів", - сказав він.
Є факти низької зарплати. Але є факти ефективного менеджменту, коли головний лікар приймає рішення підтримувати своїх лікарів. Є лікарні, де лікарі отримують понад 40-50 тисяч гривень. Ця інформація відкрита.
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