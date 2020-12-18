У питанні вакцинації в Україні є декілька проблемних моментів. Про це заявив у п'ятницю ввечері, 18 грудня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "Інтер" "МИР чи ВІЙНА" народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"Перше - це наявність грошей, щоб закупити вакцину. Так, нам буде надано на 4 мільйони громадян вакцини. Але це замало. І 2,6 мільярда гривень для того, щоб ми їх закупили - це теж замало", - сказав він.

Другою проблемою, на думку депутата, є сам процес вакцинації.

"Якщо ви подивитесь, що обговорюють зараз політики інших країн - Сполучених Штатів, Європи - вони обговорюють вже давно план вакцинації. Це дуже складний процес. Це насправді найбільша логістична операція у світі. Тому що її треба доставити, вакцина не може довго зберігатися, треба організувати процес, щоб воно було нормально й таке інше", - наголосив Железняк.

Він також додав, що ще одним важливим питанням є реєстрація вакцини. На минулому тижні був прийнятий закон про те, що вакцину від коронавірусу Україна не реєструє принаймні п'ять днів.

"Наскільки мені відомо, на комітеті вже схвалили конкретний план, як повинна бути вакцинація. Дай боже, в січні ми приймаємо, це хоча б буде. Друге - це справді більше грошей. У нас є дві сфери, щонайменше, які треба поставити в пріоритет: оплата лікарям, щоб вони не виїхали, а друге - на вакцину", - підсумував народний депутат.