Чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версии WBC британец Тайсон Фьюри в интервью talkSPORT оценил бой украинца Александра Усика против своего соотечественника Дерека Чисоры.

Видели ли мы лучшего Александра Усика? Я не уверен. Видели ли мы лучшего Александра Усика в супертяжелом весе? Я не знаю. Но по этому поединку могу сказать, что ни один из 15 лучших супертяжей, пока "не потеет" от Александра Усика. Никто из нас не дрожит. Все спрашивают: "И это то, из-за чего была шумиха?" Тяжеловесы уже не такие, какими были много лет назад, а Чисора, вероятно, самый "маленький" супертяжеловес из всех существующих. Думаю, когда Усик сойдется в ринге с действительно большим супертяжеловесом, то это будет похоже на ягненка на заклании.

Ранее "Цыганский король" высоко оценивал мастерство Усика, называя его "единственным боксером, который способен победить Деонтея Уайлдера кроме него". Но при этом Тайсон отмечал, что может победить украинца даже с одной привязанной рукой.

Я понимаю, что все тяжеловесы, которые преуспевают в своем дивизионе, хотят перейти в супертяжи, чтобы получать большие деньги. Все они хотят кусок пирога, но есть причины для разделения по весу. После его последнего выступления я искренне подумал, что он лучше, чем был, потому что я высоко оценил техническое мастерство Александра Усика в тяжелом весе. Но в супертяжелом весе Усик меня не впечатлил, если честно.

Напомним, что после победы над Дереком Чисорой 33-летний Усик получил статус обязательного претендента на титул за звание чемпиона мира по версии WBO, который удерживает Энтони Джошуа.

12 декабря в Лондоне состоится поединоке Джошуа с болгарином Кубратом Пулевым. Напомним, что Энтони Джошуа владеет чемпионскими титулами в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

В случае победы Джошуа, его следующим соперником, скорее всего, станет действующий обладатель чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри. Один из них получит звание абсолютного чемпиона и соберет пояса по всем четырем версиям.

Британец Тайсон Фьюри свой следующий бой должен провести 5 декабря. Его соперником в матче-реванше должен стать американец Деонтей Уайлдер. Их поединок по разным причинам переносился уже трижды.

Ранее сообщалось, что Джошуа попросит WBO отсрочить бой с Усиком.