Жена экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью.

По данным СМИ, в организме знаменитосни просто зашкаливает уровень токсичного вещества, подтверждением этому стали результаты, которые были получены после проведения анализов.

Читайте также Ядовитые водоросли атакуют Европу

По информации издания, чтобы избавить ее от токсинов, врачи сделали Виктории промывку печени.

Читайте также Виктория Бекхэм нарушила дресс-код Каннского фестиваля

Очень важно, что виной всему стала модная диета, главным продуктом которой была рыба, которая и стала причиной отравления.

В последнее время она изменила режим питания и села на диету, употребляя в пищу преимущественно рыбу, чаще всего - рыбу-меч. Именно она и могла стать причиной отравления, поскольку содержит очень ядовитое соединение - метилртуть.

Стоит отметить, что сейчас звезда прекрасно себя чувствует, она изменила свой рацион, включив больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.

Читайте также Жена известного футболиста попала в жуткое ДТП

Как ранее сообщалось, известная украинская телеведущая - Маша Ефросинина заболела коронавирусом в канун дня Святого Николая. А также, 90-летний Григорий Чапкис был экстренно госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Ранее Ани Лорак очаровала поклонников нежным образом, на фото Каролина запечатлена с нежным макияжем и укладкой с локонами. Также сообщалось, что Надя Дорофеева ошеломила фанатов необичным образом.

Читайт также, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.