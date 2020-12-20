Виктория Бекхэм отравилась смертельным ядом [ Редактировать ]
Жена экс-футболиста сборной Англии Дэвида Бекхэма, певица и дизайнер Виктория Бекхэм отравилась ртутью.
По данным СМИ, в организме знаменитосни просто зашкаливает уровень токсичного вещества, подтверждением этому стали результаты, которые были получены после проведения анализов.
По информации издания, чтобы избавить ее от токсинов, врачи сделали Виктории промывку печени.
Очень важно, что виной всему стала модная диета, главным продуктом которой была рыба, которая и стала причиной отравления.
В последнее время она изменила режим питания и села на диету, употребляя в пищу преимущественно рыбу, чаще всего - рыбу-меч. Именно она и могла стать причиной отравления, поскольку содержит очень ядовитое соединение - метилртуть.
Стоит отметить, что сейчас звезда прекрасно себя чувствует, она изменила свой рацион, включив больше лосося и уменьшив долю рыбы-меч и тунца.
Как ранее сообщалось, известная украинская телеведущая - Маша Ефросинина заболела коронавирусом в канун дня Святого Николая. А также, 90-летний Григорий Чапкис был экстренно госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Ранее Ани Лорак очаровала поклонников нежным образом, на фото Каролина запечатлена с нежным макияжем и укладкой с локонами. Также сообщалось, что Надя Дорофеева ошеломила фанатов необичным образом.
Читайт также, что 50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото, а Анфиса Чехова взбудоражила пользователей сети фигурой в купальнике.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
"Фенербахче" почтил память пожилой пары преданных болельщиков команды
Лидер сборной Украины выздоровел
Какие "звоночки" вашего организма скажут о аритмии, а также главные причины болезни
Бывший личный врач Диего Марадоны высказал свое мнение по поводу смерти легенды
Діти залишаються дітьми, навіть у СІЗО - повернути хлопців у дитинство спробував колишній гравець збірної України з футболу Владислав Ващук