Конгрес США готує другий пакет коронавірусної допомоги [ Редактировать ]
Конгрес США готує другий пакет допомоги на 900 мільярдів для потерпілих через пандемію. Законопроєкт передбачає додаткові виплати по 600 доларів держдопомоги та збільшення сум із безробіття на 300 доларів.
А також компенсацію малому бізнесу зокрема 25 мільярдів доларів планують виділити на відшкодування виплат із оренди.
Перший пакет допомоги через коронавірус, пів року тому, склав майже два з половиною трильйони доларів найбільше в історії США.
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