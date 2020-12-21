Законопроєкт передбачає додаткові виплати по 600 доларів держдопомоги та збільшення сум із безробіття на 300 доларів

Конгрес США готує другий пакет допомоги на 900 мільярдів для потерпілих через пандемію. Законопроєкт передбачає додаткові виплати по 600 доларів держдопомоги та збільшення сум із безробіття на 300 доларів.

А також компенсацію малому бізнесу зокрема 25 мільярдів доларів планують виділити на відшкодування виплат із оренди.

Перший пакет допомоги через коронавірус, пів року тому, склав майже два з половиною трильйони доларів найбільше в історії США.