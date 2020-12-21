Власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации вируса COVID-19, который выявили на прошлой неделе в Великобритании. Об этом сообщает государственное информагентство SPA со ссылкой на МВД королевства.

На основании данных Минздрава о распространении в ряде стран нового штамма коронавируса до тех пор, пока не прояснится информация о природе этого вируса, и в целях обеспечения безопасности населения правительство приняло решение приостановить все международные рейсы, за исключением особых случаев.

Рейсы, которые прибыли в Саудовскую Аравию, смогут покинуть страну. Граждане Саудовской Аравии, которые возвращаются домой, должны уйти на двухнедельную изоляцию и сдать тест на коронавирус. Прибывшие в страну на протяжении последних трех месяцев должны сдать тесты на антитела.

В Саудовской Аравии выявили более 360 тысяч случаев заражения COVID-19. Умерли более 6 тысяч человек.

Как сообщали "Подробности", в Украине за минувшие сутки резко упало количество новых случаев коронавирусной инфекции. Лабораторно подтвердили 6 545 новых случаев заражения. 80 больных за сутки умерли.

Общее число инфицированных COVID-19 в Украине приближается к миллиону - 970 993.