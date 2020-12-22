"Какой-то химии туда добавят": Крым отказался от воды из Украины [ Редактировать ]
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Оккупированный Россией Крымский полуостров технически не готов к возможному приему воды по Северо-Крымскому каналу из Украины и намерен обойтись своими силами в решении проблем водообеспечения.
Об этом заявил "председатель Госсовета" оккупационных властей Владимир Константинов, передает ТАСС.
Если даже предположить, что это (подача воды с территории Украины - ред.) возможно, то мы не готовы. Нужно строить опять новые водоводы, новые станции приема. Это колоссальные средства...Никакая вода с Украины нам не нужна. Это для нас крайне опасно... Какой-то химии туда добавят, которая через два-три года дает эффект... У нас есть свой план.
Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, после российской оккупации полуострова и начала агрессии на Донбассе.
Украина перекрыла Крыму воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, он обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.
Из-за засухи и обмеления водохранилищ в конце августа жителей Симферополя и 39 близлежащих населенных пунктов перевели на ограниченный график подачи воды. Позже подачу воды по часам ввели и в других регионах Крыма.
С 14 декабря по шесть часов в сутки воду получают и жители Большой Ялты, а после новогодних праздников пересохнут краны и в Алуште. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов воды осталось менее чем на три месяца.
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