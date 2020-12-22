Украина возобновит водоснабжение Крыма только после деоккупации полуострова. Однако поставки в составе специальных конвоев возможны в случае гуманитарной катастрофы.

Об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью "Суспільному".

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"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыму - будет вода", - сказал он.

При этом Резников отметил, что если ООН и Красный Крест заявят о гуманитарной катастрофе, тогда на полуостров направят конвои и воду в цистернах под контролем гуманитарных миссий.

"Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма. В Крыму запасов питьевой воды для мирного населения достаточно", - добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что в Раде создали депутатское объединение "Крымская платформа". Сопредседателями этого объединения избраны народные депутаты Украины Рустем Умеров, Мустафа Джемилев, Ахтем Чийгоз, Елизавета Ясько и Вадим Галичук.

Также мы писали о том, что Резников рассказал о "плане Б" по Донбассу. По его словам, опыт Нагорного Карабаха говорит о том, что переговоры при посредничестве ОБСЕ могут растянуть ситуацию на десятки лет и это грозит горячей фазой.

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