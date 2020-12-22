У Рівному застрелили підприємця. Постріл пролунав біля магазину та кафе, які належали вбитому. Як з'ясували слідчі, кулю випустили з мисливської рушниці, що належала жертві. Що саме сталося? - дізнавалася Сніжана Сидорук.

Тута міліція стояла, народа куча, чотири поліцейських машини стояло. Казали десь когось вбили, бо тут було обгороджено.

Стріляли неподалік від ось цього магазину на околиці Рівного. Напередодні ввечері тут зчинилася бійка між чоловіками. Опісля один із них упав замертво.

Олександр Панасюк, заступник начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області:

Було виявлено труп чоловіка близько 50 років з вогнепальними пораненнями грудної клітки. На місці події було виявлено рушницю помпову. Це є мисливською зброєю та споряджається мисливськими патронами, а також інші сліди, які вказували про групову бійку та умисне вбивство.

Загиблим виявився Едуард Патіс - власник гастроному та кав'ярні. Саме біля них і сталося вбивство. Нині обидва заклади працюють у звичному режимі, та коментувати інцидент працівники відмовляються.

Міліція, у них є дані оперативні якісь. Вони проводили якісь дії чи будем домислами займаться? Я з ним працюю 25 років. Якби був поганий - я б з ним не працювала.

За версією слідства, бійка ніби-то спочатку зчинилася між відвідувачами кафе. Розборонити їх намагався підприємець. Він прихопив мисливську рушницю. А далі у штовханині пролунав постріл. За збігом обставин, зброя, від якої загинув бізнесмен, йому ж і належала.

Олександр Панасюк, заступник начальника ГУ Нацполіції в Рівненській області:

Постріл було вчинено з близької відстані - приблизно два метри від нападника. Встановлено особу, яка має відношення до вчинення даного злочину. З цією особою проводяться невідкладні слідчі дії.

Мікрорайон, де сталося вбивство, велелюдний. Знаний у Рівному так званими "наливайками". Одна з них була в підвальному приміщенні закладу бізнесмена,- розповідають місцеві.

Алла, жителька Рівного:

Гастроном - магазин як магазин. В кафе каву ходять молодьож пити. Ну а шо п'ють горілку мужики - ну це ж… знизує плечима.

Торік у лютому біля цього кафе вже стріляли. Тоді зброю застосував власник.

Петро, житель Рівного:

В нього травмат був. Колись хлопці бушували. Він вискочив з цим травматом. Міліція приїхала забрала в нього.

Убитому Едуарду Патісу - п'ятдесят один рік. У нього залишилися дружина та син.

Михайло, житель Рівного:

Людина була дуже чудова. Хороша. Може кого обідив, може й не обідив. Но все ж таки він був культурним. Людина.

У поліції підозрюють, що смертельний постріл із рушниці бізнесмена скоїв житель сусіднього села Бармаки. Він на двадцять років молодший за вбитого. Але чоловік вину свою заперечує.