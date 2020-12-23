Со среды, 23 декабря, метеорологи прогнозируют в Киеве ухудшение погодных условий. Так, с утра до вечера возможен мокрый снег, интенсивные осадки ожидают днем.

Осадки возможны в течение ближайших трех дней, сообщает пресс-служба КГГА.

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"В среду во время осадков температура будет колебаться от -3 ° C до + 1 ° С. А 24 и 25 декабря - температурные колебания от -1 ° С до + 5 ° С. Чтобы не допустить гололеда, дорожники будут обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятие "Киевавтодор" готово к надвигающейся на столицу непогоде.

В частности, с ноября в каждом районе Киева продолжается круглосуточное дежурство дорожников и спецтехники на случай резкого ухудшения погодных условий. Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" подготовил 544 единицы специальной техники.

Водителей призывают быть осторожными на дорогах: соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений - снижать скорость до минимума.

Ранее мы писали о том, что украинцев предупредили о чрезвычайной опасности.

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