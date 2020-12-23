В Україні з'явилось ізольоване... місто! Під Кропивницьким третю добу протестують гірники уранових шахт - вони заблокували проїзд на трасах. Вимагають виплатити борги із зарплати та відновити роботу копалень.

Це траса на Київ біля Кропивницького. Тут десятки гірників Смолінської шахти вже третю добу безперервно ходять пішохідним переходом.

Володимир Ткачов, гірник Смолінської шахти:

Намагаємось привернути до нас увагу нашої влади. У нас градообразуюче предпріятіє, тоєсть у 90% насєлєнія - женщіни, нема де работать, в магазинах - хто работає, то понятно, - нема де работать, мужчіна являється кормільцем і єслі ми соотвєтственно не работаєм, дєнєг немає. У всіх шахтьоров, що тут собрались у них у всіх долги по комуналкам, по магазинам, бо нема регулярних виплат по заробітним платам, а зараз взагалі закрили шахти.

У цілодобовій облозі шахтарі тримають три траси. Для обігріву протестувальників розгорнули наметові містечка. На Інгульській, Смолінській та Новокостянтинівській шахтах працівникам заборгували виплати за два місяці. А роботу копалень тепер взагалі зупинили.

Юрій Коваленко, гірник Інгульської шахти:

Головна мета - це вивести наші підприємства з простою, який ми вже місяць стоїмо. Ми боремось за те, щоб наша область - це три шахти - не случилось тут екологічна катастрофа. Вже говорили: якщо шахтні води змішаються з ґрунтовими, вони будуть радіоактивні, підуть по колодязях, річках.

А це вже центр Кропивницького. Мітингарі й тут. Кажуть: шахти зупинили через брак державного фінансування. Тож вимагають від Кабміну погасити борги перед підприємством і відновити роботу Східного гірничозбагачувального комбінату.

Дмитро Бондарєв, голова Незалежної профспілки гірників Інгульської шахти:

Ми боремось за підприємство, яке є єдине в Україні, яке займає 2% від видобутку урану і виготовлення концентрату уранового. Ми хочемо, щоб це підприємство працювало - це годує наші родини і приносить в бюджет також кошти.

Погасити борги перед гірниками обіцяють до кінця тижня. А з четвертого січня відновити роботу всіх шахт Східного гірничо-збагачувального комбінату, - відповідний наказ підписав очільник підприємства. Тож мітингарі розходяться, але в разі невиконання обіцяного - страйк готові поновити.