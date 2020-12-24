Немає грошей - виходь. У Черкасах перевізники взялися за дітей-сиріт. Держава надала такій малечі право на безплатний проїзд, та от перевізники інколи на це не зважають. Вихованці місцевих дитбудинків сімейного типу жаліються, що їх систематично виганяють із маршруток. Поспілкувався з потерпілими Станіслав Кухарчук.

Сестри Марина та Людмила вихованці дитячого будинку сімейного типу. Вони щодня змушені до школи добиратись маршруткою. Щоправда останні кілька місяців це стало справжнім випробуванням - дітей просто виганяють з автобуса. Хоча безкоштовний проїзд їм гарантує держава - дівчата мають "єдиний квиток".

Марина і Людмила Шевченко, вихованці дитячого будинку сімейного типу:

Ми зайшли в маршрутку, ми показали єдині і нам сказали або по двоє їздити, або йти пішки додому. Раньше того, то ми всі разом їздили… Сказали, або по єдиних квитках два чєловєка, або платно.

Їхній опікун Тамара Харченко шокована такою поведінкою перевізників. На вихованні в жінки дев'ятеро дітей, і кожен зіштовхнувся з цією проблемою. Каже, про лише два пільгових місця в автобусі вона почула вперше, коли її дітей висадили на вулицю.

Тамара Харченко, мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу:

Це є небезпека і для дітей, і незручності в тім, що діти мерзнуть ну два пільгових місця. Так і було, що одна дитина приїхала, за нею дві дитини приїхали. Потім ще дві дитини так вони один за одним додому потрапляють.

Діти Євгенії теж відчули проблему на собі. Жінка каже: офіційних розпоряджень чи ухвал про два пільгових місця в громадському транспорті немає. Вона впевнена, перевізники самі вигадали цю норму.

Євгенія Футомайс, мама-вихователь дитячого будинку сімейного типу:

У мене двоє старших школярів, то вони, як почались от такі ситуації з маршрутками - вони почали ходити пішки. Діти вже соромляться показувати ці єдині квитки і кажуть, нам краще пішки пройти ніж оце вислуховувати.

Володимир Соломений - власник одного з черкаських АТП. За словами вихованців дитбудинків, з його автобусів школярів теж висаджували. Та перевізник наполягає - такого бути не могло. За законом він має перевозити всіх пільговиків і не обмежувати в кількості дозволених місць. Щоправда, зізнається, колеги по цеху з початком карантину не раз обговорювали такий варіант.

Володимир Соломений, генеральний директор підприємства-перевізника:

Кто-то из перевозщиков ставит такой вопрос, что только два пильгових места было, но оно пока не прижилось, но мы перевозим так, как возили эти 18 категорий так мы и возим. Только нам никто ничего не компенсирует.

Відшкодування з міського бюджету за пільговиків приватні АТП у Черкасах справді не отримують вже кілька років. Місто дотує лише комунальний тролейбусний парк. Проте обмежувати кількість пільгових місць перевізники не мають права, кажуть у департаменті соцполітики:

Олег Гудзенко, директор департаменту соціальної політики черкаської міської ради:

Якщо такі випадки трапляються - громадяни мають право звертатися у відділ транспорту департаменту ЖКГ із наданням таких сигналів щодо усунення.

Скарги на перевізників Тамара та Євгенія вже готують, а тим часом мерія збирається підвищити на 2 гривні проїзд у громадському транспорті.