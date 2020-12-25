Американская компания Netflix, которая занимается производством фильмов и сериалов удалила из своих библиотек все материалы, где присутствует актер Джонни Депп.

Таким образом Netflix могли отреагировать на скандал с обвинениями актера в насилии в отношении его бывшей супруги Эмбер Херд и в суде его, по сообщениям, назвали "человеком, избившим жену" . Либо же компания просто занялась обновлением контента на сайте.

Отмечается, что в настоящее время фильмов с Деппом в американской библиотеке компании нет.

Читайте также, Джонни Деппа уволили из франшизы "Фантастические твари". Студия Warner Bros. решила разорвать контракт с ним, поэтому он больше не будет играть злого волшебника Грин-де-Вальда.

Кроме того, компания Warner Bros нашла Джонни Деппу замену на фильм "Фантастические твари". Злобного волшебника Грин-де-Вальда сыграет датский Мадс Миккельсен.

Напомним, Высокий суд Лондона принял решение, что голливудский актер Джонни Депп применял насилие против соей супруги Эмбер Херд. В своих показаниях экс-супруга Деппа заявила о том, что актер часто находился под воздействием алкоголя и наркотиков.

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