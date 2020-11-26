Датский актер Мадс Миккельсен заменит Джонни Деппа в роли злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда во франшизе "Фантастические твари и где они обитают". Об этом сообщает Deadline со ссылкой на официальное заявление студии Warner Bros.

Решение в студии приняли после того, как Высокий суд Лондона отклонил иск Деппа к таблоиду The Sun. Звезда "Пиратов Карибского моря" обвинял издание и журналистов в клевете из-за публикации о том, что он избивал экс-супругу - актрису Эмбер Херд. Актер подчеркнул, что уважает решение компании.

Съемки "Фантастических тварей 3" уже начались, премьера назначена на лето 2022 года. Новый фильм из фантастической вселенной Джоанн Роулинг должен был появиться в прокате 12 ноября 2021 года, однако его съемки затормозила пандемия коронавируса.

55-летний Мадс Миккельсен прославился благодаря роли Ганнибала Лектера (на фото) в телесериале "Ганнибал". Также он снимался в фантастических блокбастерах "Доктор Стрэндж" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории", сыграл в "Казино Рояль" из серии бондианы.

За роль в фильме "Охота" Томаса Винтерберга Миккельсен получил серебряную пальмовую ветвь 65-го Каннского кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что "Фантастические твари 2" признан худшим фильмом Поттерианы.