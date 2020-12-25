Після трьох років полону напередодні ввечері з російської в'язниці повернувся український військовий Олександр Шумков.

З 2017 року чоловіка утримували у штрафному ізоляторі у Тверській області. Засудили його до чотирьох років ув'язнення за участь у "Правому секторі".

За словами самого Шумкова, з території України його викрали і через російський кордон переправили проти волі. Тепер військовий вирушить до Херсона у військову частину, де служив до затримання.