В четверг, 10 декабря, частично вступил в силу закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов.

9 декабря документ был обнародован в издании "Голос Украины". Сегодня он вступил в силу за исключением нормы, которая собственно отсрочила до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой группы.

Эта норма станет действительной с 1 января 2021 года.

Какие нормы вступили в силу?

Отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).

До 1 января 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.

Напомним, 4 декабря, Верховная Рада Украины одобрила за основу и в целом закон, согласно которому, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.