Отсрочка кассовых аппаратов: закон частично вступил в силу [ Редактировать ]
В четверг, 10 декабря, частично вступил в силу закон об отсрочке введения кассовых аппаратов для ФОПов.
9 декабря документ был обнародован в издании "Голос Украины". Сегодня он вступил в силу за исключением нормы, которая собственно отсрочила до 1 января 2022 года обязательное применение РРО (ПРРО) для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй - четвертой группы.
Эта норма станет действительной с 1 января 2021 года.
Какие нормы вступили в силу?
- Отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО (прро).
- До 1 января 2022 года пролонгируется применение пониженных размеров финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО (программных регистраторов расчетных операций) при проведении расчетных операций.
Напомним, 4 декабря, Верховная Рада Украины одобрила за основу и в целом закон, согласно которому, физические лица-предприниматели в Украине получат по 8 тысяч гривен выплат.
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