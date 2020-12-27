У Києві водій таксі ледь не застрелив клієнта [ Редактировать ]
Спіймав кулю через брудний одяг. У Києві водій таксі ледь не застрелив незадоволеного клієнта. Шоферові не сподобався забруднений одяг пасажира, і він йому відмовив у перевезенні. Між чоловіками спочатку спалахнула суперечка. Розлючений клієнт намагався силою потрапити в салон.
Дійшло навіть до бійки, в результаті якої водій застосував травматичний пістолет. Він двічі здійснив постріли в повітря і, зрештою, поцілив у ногу пасажиру. Останнього ушпиталили. А з таксистом нині працює поліція.
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