У Нью-Йорку встановили символ Нового Року [ Редактировать ]
На Таймс-Сквер у Нью-Йорку встановили символ Нового Року - традиційну кришталеву кулю. Для містян вона один із головних новорічних атрибутів. 31 грудня за хвилину до початку Нового року - кулю спускають із висоти двадцяти трьох метрів. Рівно опівночі вона сягає нижньої точки - це означає Новий рік настав.
Щоразу мільйони людей сподіваються потрапити на Таймс-Сквер, щоб побачити це видовище. Втім, цьогоріч через COVID-19 діятимуть обмеження. На площу зможуть увійти лише близько сотні людей.
Джефф Штраус, організатор святкування:
Святкування цього Нового року відрізнятиметься від попередніх. Ми, як ніколи, чекаємо на 2021! Маємо на нього багато надій. Сподіваємося, що наша прекрасна кришталева куля збереже частину традицій. І об'єднає людей.
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На Таймс-Сквер у Нью-Йорку встановили символ Нового Року - традиційну кришталеву кулю. Містяни вважають її одним із головних святкових атрибутів
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