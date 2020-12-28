На Таймс-Сквер у Нью-Йорку встановили символ Нового Року - традиційну кришталеву кулю. Для містян вона один із головних новорічних атрибутів. 31 грудня за хвилину до початку Нового року - кулю спускають із висоти двадцяти трьох метрів. Рівно опівночі вона сягає нижньої точки - це означає Новий рік настав.

Щоразу мільйони людей сподіваються потрапити на Таймс-Сквер, щоб побачити це видовище. Втім, цьогоріч через COVID-19 діятимуть обмеження. На площу зможуть увійти лише близько сотні людей.

Джефф Штраус, організатор святкування: