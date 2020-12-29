Війна на Донбасі: як тримають оборону українські солдати? [ Редактировать ]
На Донбасі попередньої доби тринадцять обстрілів з боку російських бандформувань. Один наш військовий отримав поранення, його життю загрози немає. Поблизу Водяного бойовики гатили з мінометів та гранатометів. Для коригування вогню противник застосував безпілотник, який знешкодили підрозділи ЗСУ.
Вогневу активність російсько-окупаційних військ було помічено й неподалік Мар'їнки та Авдіївки, Південного, Чермалика та поруч зі Світлодарськом. Як тримають оборону українські солдати - бачив Руслан Смєщук.
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:
Бачимо в тепловізор що ходять по позиціях своїх, та вогню не відкриваємо, а у сусідів бувають постріли, РПГ, СПГ, прилетить.
Це - передові позиції біля Попасни, звідси починається Світлодарська дуга. Військові укріплення та окопи бойовиків розташовані досить далеко один від одного, з автомата не дістанеш. Тож періодично тут лунає зброя потужніша. Вояки розповідають: іноді стрілянина зав'язується між самими бойовиками. Але що це провокації на камеру чи банальне зведення рахунків - вони не знають.
Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:
С РПГ, або міни закидують. То вночі було чутно. Тоже в них стрілкотня була чутна. Буває между собой у них стрелкотня. взриви якісь, вибухи. Але що до чого - не знаємо.
Доки працюємо - стоїть тиша. Раптом у небі лунає звук двигуна. Військові напружуються, але невдовзі пояснюють - небезпеки немає.
Ярослав, військовослужбовець Збройних сил України:
Це обсешний бпла літає вздовж всієї лінії розмежування. Ми просто передаємо, що бачимо його та спостерігаємо. Він дуже високо літає, його тяжко побачити.
Часто буває так, що коли пролітає безпілотник ОБСЄ - бойовики запускають свій дрон. Адже в такій ситуації в нього не стрілятимуть. Ну а поки тиша - можна взятися за повсякденні справи. Адже війна це не лише бойові дії, а й досить нелегкий польовий побут. А щоб не запливти жиром, хлопці із підручних матеріалів обладнали майже фітнес-клуб.
На тренажерах броню можна зняти, але відразу після занять - Дмитро знову вдягає бронежилет.
Коли є час, приходимо займаємося, піддержуємо у формі. В армії надо бить сильним. Пока гантелі взяли, далі штангу нормальну. По трохи облаштовуємо.
А загалом доба минула напружено. Обстріли були і сьогодні. Зокрема, поблизу Маріуполя та Чермалика бойовики атакували з мінометів. Двох армійців поранено. А мінометним та гранатометним вогнем найманці накрили українські позиції під Мар'їнкою та Авдіївкою. При цьому корегували вогонь за допомогою дрона.
по теме
Одного бійця поранено сьогодні поблизу Чермалика на Донбасі. Ще один військовий зазнав бойової травми напередодні
Українського бійця поранили на фронті. Зараз його стан - стабільний, він у шпиталі. Обстріли бойовиків не припиняються, при чому застосовують вони і заборонені калібри
До подій на східному фронті. Там російські окупаційні війська від початку доби п'ять разів порушили режим припинення вогню
Російські найманці двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. З автоматичного станкового гранатомета та стрілецької зброї окупанти цілили по наших захисниках неподалік Горлівки та населеного пункту Південне
Три порушення режиму тиші з боку окупантів зафіксовані на сході минулої доби. Неподалік Водяного та Шумів ворог здійснив кілька провокаційних пострілів зі станкових та ручних протитанкових гранатометів