В Запорожье несовершеннолетний наркозависимый напал на сотрудника правоохранительных органов с ножом и убил его во время поисков запрещенных веществ.

Молодой человек начал с полицейским конфликт и ударил его ножом в область сердца, но тот смог успешно вызвать медиков и спастись.

Установлено, что потерпевший находился вне службы. У дома по улице Школьной у него произошел конфликт с неизвестным молодым человеком, в результате которого последний нанес ему ножевое ранение в область грудной клетки. Раненый самостоятельно вызвал скорую помощь, а медики передали сообщение в полицию.

Отмечается, что правоохранителям удалось опознать и найти злоумышленника. Им стал 17-летний житель Запорожья, во время обыска у которого обнаружили орудие преступления. Ему успели сообщить о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, что в Киевской области неадекватный подросток с ножом напал на свою тетю и 4-летнего брата. Женщина с ребенком чудом выжила. Она вспоминает, что перед потерей сознания успела позвонить сестре, матери нападающего.

Кроме того, в Польше неизвестные с ножом напали на студентов из Украины. Инцидент произошел в одной из квартир в Жешуве, оба пострадавших получили серьезные ранения.

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