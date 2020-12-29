О конфликте интересов директора НАБУ Артема Сытника в резонансных делах заявил журналист Владимир Бойко.

Так на своей странице в Фейсбук Владимир Бойко пишет, что "НАБУ расследует уголовное производство по факту вымогательства денег с гражданина Борулько основателем адвокатского объединения "Юридические гарантии" Юрием Гайсинским - это то же объединение, где Сытник был управляющим партнером и участвовал в этом производстве в 2014 году (тогда дело расследовала Генеральная прокуратура) в качестве адвоката Гайсинского".

Также журналист заявляет, что НАБУ расследует уголовное производство в отношении экс-главы правления "Энергосети" Дмитрия Крючкова, который на суде дал показания, что он лично передал директору НАБУ Сытнику взятку в сумме 500 тыс. долларов.

Журналист в своем посте обратился к руководителю НАПК Александру Новикову о конфликте интересов не только Сытника, но и его ближайшего окружения. Бойко пишет, что заместитель и кум Артема Сытника, руководитель группы детективов Андрей Калужинский, также имеет прямой конфликт интересов по делу о кражах в "Укроборонпроме".

"Калужинский, который расследует дело в отношении Гладковского-младшего, в течение двух лет прятал материалы, полученные из Главной военной прокуратуры, о хищении Гладковским, Рогозой, Жуковым и внештатным сотрудником НАБУ Шевченко средств "Укроборонпрома". Точно так Вы не можете не знать, что часть денег воры через Шевченко передавали руководству НАБУ. Дело в том, что после того, как в ходе кампании по выборам президента Украины были обнародованы переписки Шевченко, Рогозы, Жукова и детектива НАБУ Литвиненко, управление внутреннего контроля НАБУ с целью "отмазать" Углаву было вынуждено провести служебное расследование, вывод которого Сытнику пришлось направить в НАПК для привлечения Калужинского к ответственности. Правда, вскоре в Украине поменялась власть и новый генеральный прокурор Рябошапка запретил трогать взяточников и воров из НАБУ. Но Вы же не Рябошапка, Вы же честный человек - правда, Александр Федорович?", - пишет журналист-расследователь.

Напомним, что в 2017 году глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник продал по российскому законодательству землю в Крыму почти на миллион рублей, оплатил пошлину оккупантам, но не отразил эту сделку в декларации. Также Артем Сытник признан судом виновным в совершении коррупционных действий и внесен в официальный реестр коррупционеров НАПК.