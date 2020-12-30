В Днепре женщина-водитель, двигаясь по дороге, на автомобиле Volvo не справилась с управлением и снесла забор, после чего совершила наезд на пешехода.

В результате ДТП, случившегося на пересечении проспектов Поля и Пушкина, образовалась пробка, движение электротранспорта было заблокировано. Появилась информация, что автомобиль женщины был подрезан внедорожником BMW.

Отмечается, что пострадавшая была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее мы писали, что в Днепре авто от столкновения улетело в магазин. Mazda двигалась по Половицкой в сторону Набережной, а Toyota ехала по проспекту Яворницкого в направлении вокзала. Автомобиль, который влетел в магазин также разбил двери кондитерской.

Кроме того, под Киевом произошло жуткое ДТП, в ходе которого людей выбросило через лобовое стекло автомобиля. В результате аварии погибли два человека, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.

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