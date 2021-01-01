Шевченковский районный суд избрал меру пресечения бывшему народному депутату и экс-главе "УкрБуда" Максиму Микитасю. Его отправили под стражу до 27 февраля 2021 года без права внесения залога.

Заседание суда транслировалось в YouTube.

Суд постановил арестовать Микитася прямо в зале суда. Бывший народный депутат сможет подать апелляцию на решение суда с 4 января в течение 5 дней.

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Ранее сообщалось, что Максиму Микитасю объявили подозрение в заказном похищении и вымогательстве. Речь идет об инциденте с похищением юриста в Киеве.

Так, 8 декабря 2020 года в Киеве похитили юриста компании, которая предоставляла поддержку скандальному застройщику Максиму Микитасю. Четверо неизвестных на автомобиле похитили его, через несколько часов их задержали, а впоследствии установили и непосредственного заказчика.

По данным полиции, заказчиком оказался владелец строительной компании "УкрБуд" Максим Микитась.

Также мы писали о том, что 30 декабря Шевченковский районный суд Киева не избрал меру пресечения Максиму Микитасю. Адвокаты Микитася заявили отвод следственному судье.

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