Судьям будут вручать протоколы об админправонарушениях по-новому [ Редактировать ]
В четверг, 31 декабря, в Украине изменился механизм вручения судьям протоколов об административных правонарушениях. Соответствующий закон вступил в силу с сегодняшнего дня. Документ был опубликован в издании "Голос Украины" 30 декабря.
Он также восстанавливает полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.
Закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В документе прописали особенности вручения протоколов об административных правонарушениях судьям.
Основной способ вручения таких протоколов - путем отправки по почте. Судья может по своему желанию или лично предоставить объяснения по существу протокола, или сделать это в присутствии или инспектора Высшего совета правосудия - для судьи, или главы Конституционного суда - для судьи этого суда.
Однако если НАПК не получило в установленные сроки объяснения судьи, оно может передавать документы на рассмотрение в суд.
Ранее мы писали о том, что скандально известный судья Апелляционного суда Киева Юрий Слива стал жертвой грабителей.
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