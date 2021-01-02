На Рівненщині під час руху загорівся пасажирський електропотяг [ Редактировать ]
Загорівся на ходу. На Рівненщині під час руху спалахнув електропотяг, який їхав з Івано-Франківська до Миколаєва. У ньому були понад дві з половиною сотні людей, серед яких майже три десятки провідників. Усіх евакуювали.
Рятувальники з'ясували: у локомотиві спалахнув двигун. Пожежу загасили, пасажири повернулися на свої місця.
Ще якийсь час залізничники ремонтували несправність, а далі потяг рушив до Миколаєва. Чому зайнялося - фахівці наразі встановлюють.
по теме
Горіла підвісна стеля у коридорі - їдкий дим швидко заполонив приміщення
Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников
На підйомнику застрягли 74 людини, серед них 13 дітей і навіть три вагітні жінки
Господарів у цей час вдома не було, вогонь помітили випадкові перехожі
На место ЧП немедленно было направлено отделение пятой государственной пожарно-спасательной части 8-го государственного пожарно-спасательного отряда