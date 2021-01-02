Загорівся на ходу. На Рівненщині під час руху спалахнув електропотяг, який їхав з Івано-Франківська до Миколаєва. У ньому були понад дві з половиною сотні людей, серед яких майже три десятки провідників. Усіх евакуювали.

Рятувальники з'ясували: у локомотиві спалахнув двигун. Пожежу загасили, пасажири повернулися на свої місця.

Ще якийсь час залізничники ремонтували несправність, а далі потяг рушив до Миколаєва. Чому зайнялося - фахівці наразі встановлюють.