В американском штате Мичиган легкомоторный самолет врезался в жилой дом. Жуткая трагедия унесла жизни трех человек.

Происшествие произошло в 16:00 в округе Окленд. Федеральное управление гражданской авиации США заявило, что при полете одномоторное воздушное судно Pipper PA-24 упало на частный двухэтажный дом по невыясненным причинам.

Отмечается, что после крушения возник масштабный пожар. Жильцам удалось безопасно покинуть постройку и выбраться наружу. Специалисты выяснили, что погибшими оказались сугубо находящиеся на борту самолета люди: пилот и два пассажира. В настоящее время ведется расследование трагедии.

Читайте также, двое пассажиров авиакомпании Delta Airlines открыли аварийный выход самолета на ходу и выпрыгнули из него. Инцидент произошел в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия на борту, который должен был следовать до Атланты.

Кроме того, в США, в штате Миннесота, легкомоторный самолет Bellanca Viking сел на трассу из-за отказа двигателя. После мягкой посадки в воздушное судно врезался легковой автомобиль.

Ранее мы писали, что под Киевом, недалеко от села Гоголев Броварского района, упал двухместный самолет. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 276 УК.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.