Сведений о пострадавших и разрушениях в настоящий момент не поступало/ фото: 112.ua

В американском штате Аляска произошло землетрясение магнитудой в 6,1 баллов по шкале Рихтера. Об этом уведомила Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков находился на глубине 235 километров к юго-западу от населенного пункта Адак, где проживают несколько сотен человек, при этом эпицентр землетрясения находился на глубине 17,1 километров ниже уровня земной коры.

Отмечается, что сведений о пострадавших и разрушениях в настоящий момент не поступало.

Читайте также, в селе Барбово Мукачевского района Закарпатской области произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудой около 1,8 на глубине 3,7 км.

Кроме того, в Хорватии произошло сильное землетрясение. Эпицентр землетрясения находился возле города Сисак, в 51 километре к юго-востоку от столицы Хорватии Загреба, на глубине 5 километров.

Ранее мы писали, что На востоке Турции, в провинции Ван, утром 20 декабря произошло землетрясение магнитудой 4,4 балла по шкале Рихтера. Очаг землетрясения находился на глубине 12,95 км.

Напомним, Филиппины всколыхнуло мощное землетрясение. Очаг залегал в море на глубине 30 км, а стихия повредила некоторые дома и имущество в прибрежном районе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.