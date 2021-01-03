У Мексиці лікарка опинилася в реанімації після щеплення сироваткою проти COVID-19

У Мексиці лікарка опинилася в реанімації після щеплення сироваткою проти COVID-19. 32 річну жінку ушпиталили з підозрою на запалення головного і спинного мозку. У неї виникли судоми, утруднене дихання і висипання. Перед тим медпрацівницю вакцинували препаратом Pfizer-BioNTech.

Цей випадок вивчають. Першу побічну реакцію на американсько-німецьку сироватку зафіксували й у Фінляндії. Яку саме - не уточнюють. Інформацію оприлюднять, коли набереться щонайменше 5 заяв стосовно побічної дії щеплення.