У Луцьку чоловік упав у п'ятиметровий котлован [ Редактировать ]
Пастка посеред міста. У Луцьку рятували чоловіка, який упав у п'ятиметровий котлован. Яму викопали для ремонту теплотраси. Людину в ній помітила випадкова перехожа, вона ж і зателефонувала на лінію "101".
Чоловік був непритомний і по пояс у воді. Рятувальники витягли його, поклали на ноші й підняли на поверхню за допомогою спецобладнання. Зараз постраждалим опікуються лікарі.
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