Пастка посеред міста. У Луцьку рятували чоловіка, який упав у п'ятиметровий котлован. Яму викопали для ремонту теплотраси. Людину в ній помітила випадкова перехожа, вона ж і зателефонувала на лінію "101".

Чоловік був непритомний і по пояс у воді. Рятувальники витягли його, поклали на ноші й підняли на поверхню за допомогою спецобладнання. Зараз постраждалим опікуються лікарі.