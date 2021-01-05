Во вторник, 5 января, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что информация о запрете продажи некоторых непродовольственных товаров во время карантина не соответствует действительности.

Я видел эту информацию, которая появилась в сети, она является недостоверной. Чем разрешено торговать в период с 8 по 25 января - это торговля продуктами питания на торговых площадях, где не менее 60% площади предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений.

Торговая деятельность по другим группам товаров может осуществляться только с адресной доставкой заказов. Что касается бытовой химии, то Степанов сообщил, что Кабмин на заседании 5 января еще сделает определенные уточнения.

По словам министра, когда правительство составляло перечень товаров, которые нельзя будет приобрести, то исходило из того, что срок действия карантина в Украине будет только 16 дней.

16 дней - это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения Covid-19. Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунов, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже до весны не вводили локдаун, чтобы мы спокойно прошли эту волну заболеваемости и выдержала наша медицинская система.

Как ранее сообщалось, с 8 января 2021 года в стране будут действовать усиленные карантинные ограничения. Они будут продолжаться до полуночи 25 января. Во время проведения ужесточенных мер, рестораны смогут реализовывать заказы клиентов только на вынос, а общественны транспорт, не смотря на это, будет работать по обычному графику.

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