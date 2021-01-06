Європа та Ізраїль посилюють і без того суворий карантин [ Редактировать ]
Натомість у Європі та Ізраїлі навпаки посилюють і без того суворий карантин.
Відсьогодні - у повному локдауні Велика Британія. Там навіть виходити на вулицю без поважної причини людям не рекомендують. Повний загальнонаціональний карантин зараз триває і в Ізраїлі. Але в уряді вирішили: цього недостатньо. Тож обмеження посилять - ще на два тижні.
по теме
Негайного й повного локдауну вимагає опозиція й у Великій Британії. Там уже майже тиждень щодня реєструють понад 50 тисяч нових заражень
Нова мутація коронавірусної інфекції швидко шириться країною - чи панікують через це британці?
Продовження локдауну до кінця січня - німців не здивувало. Напередодні наради Ангели Меркель із представниками земель активно ширилися чутки, що рішення - ухвалене
Без шопінгу, ресторанів та спортзалів, а в перукарню лише за записом. Україна готується до життя в умовах локдауну
В Британії посилюють і так суворий карантин. Відзавтра Королівство поринає у третій локдаун. Причина - вірус-мутант. І тепер там не просто закрили магазини та кафе, але й заборонили виходити на вулицю без поважної причини