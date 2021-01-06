Натомість у Європі та Ізраїлі навпаки посилюють і без того суворий карантин

Натомість у Європі та Ізраїлі навпаки посилюють і без того суворий карантин.

Відсьогодні - у повному локдауні Велика Британія. Там навіть виходити на вулицю без поважної причини людям не рекомендують. Повний загальнонаціональний карантин зараз триває і в Ізраїлі. Але в уряді вирішили: цього недостатньо. Тож обмеження посилять - ще на два тижні.