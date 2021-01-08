Евросоюз собирается закупить рекордную партию вакцин от коронавируса [ Редактировать ]
Еврокомиссия по контракту докупит 300 миллионов доз вакцины против коронавирусной инфекции. Об этом на брифинге сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, у ЕС в настоящее время имеется доступ к дозам препарата от Pfizer и BioNTech, а контракт предполагает покупку вакцин в удвоенном размере.
Как вы знаете, у нас уже есть доступ к 300 миллионам вакцин Pfizer/BioNTech. Мы договорились изменить контракт, и теперь сможем приобрести дополнительно 300 млн доз этой вакцины. То есть в два раза больше.
Отмечается, что фон дер Ляйен заявила о том, что 75 миллионов доз этой новой партии должны попасть на территорию ЕС во втором триместре. Остальные - в третьем и четвертом триместрах.
Читайте также, в Европе одобрили вакцину от коронавируса Moderna. Вакцину американской компании рекомендуется использовать для лиц старше 18 лет.
Кроме того, поставки вакцины от COVID-19 в Украину начнутся в ближайшее время. По программе COVAX Украина сможет получить препараты от коронавируса от трех производителей.
Ранее мы писали, что в Израиле ответили на обвинения в тайной вакцинации украинских ВИПов. Представитель израильского министра здравоохранения в разговоре с журналистами BBC News исключил возможность того, что вакцины в Украину ввозили из Израиля.
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